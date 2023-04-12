العالم اليوم - مأساة ريان تتكرر جنوبي المغرب.. وفاة رجل تحت أنقاض بئر منهار

انتم الان تتابعون خبر مأساة ريان تتكرر جنوبي المغرب.. وفاة رجل تحت أنقاض بئر منهار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:16 صباحاً - توفي رجل يبلغ من العمر 37 عاما، في حادث انهيار بئر بإقليم زاكورة جنوبي المغرب، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

ووقع الحادث في بئر كان يحفرها الضحية في دوار أكموضن التابع لجماعة وقيادة تانسيفت بإقليم زاكورة، وأعاد إلى الأذهان مأساة الطفل ريان الذي توفي عن عمر 5 سنوات، بعد سقوطه داخل بئر في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في فبراير من العام الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن العمل تواصل لنحو 12 ساعة من أجل إنقاذ الرجل، علما أن أعمال الحفر في البئر وصلت إلى عمق 12 مترا.

إلا أن المهمة الصعبة انتهت بانتشال جثمان الضحية، وفق مراسلنا.

وكان موقع "هسبريس" الإخباري قال إن أعمال الحفر لإنقاذ الرجل توقفت بعد انهيار مفاجئ للبئر.

وتشارك في أعمال الإنقاذ فرق من السلطة المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي ومتطوعون من السكان، بهدف إزالة الأتربة المنهارة وتوسيع مكان الحفر.