الولايات المتحدة تؤكد دعم أوكرانيا بعد تسريبات «البنتاجون»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، جاء ذلك أمس الثلاثاء، فى تغريدة لوزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا على "تويتر".

وكتب كوليبا يقول، فى أعقاب مكالمة هاتفية مع بلينكن: "أعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأمريكى القوى ورفض بشدة أى محاولات للتشكيك فى قدرة أوكرانيا على الفوز فى ساحة المعركة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تظل شريكًا جديرًا بالثقة لأوكرانيا".