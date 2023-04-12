جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلى للحرب، فى البلاد.
وقال شميهال -فى تصريح خاص لـ"ذا هيل"- إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ فى أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتى من داخل أوكرانيا.
وأضاف: "لا نشعر بضغط من أصدقائنا وشركائنا فى بداية الهجوم"، و"جميع أصدقائنا وشركائنا يفهمون بوضوح أنه من أجل الدخول فى هجوم مضاد، يجب أن يكون الوضع 100 فى المائة، بل وأكثر من ذلك، على استعداد للقيام بذلك".
تأتى زيارة شميهال على خلفية تسريب استخباراتى كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوى الأوكرانية المتضائلة.
وردا على سؤال عن تأثير الوثيقة المسربة على التخطيط للهجوم المضاد لأوكرانيا، كان شميهال على أن "أوكرانيا ستحرر أراضيها".
واختتم شميهال تصريحه بالقول "لقد أثبتنا عدة مرات أنه يمكننا القيام بذلك. نطلب من شركائنا الدوليين المزيد من القدرات العسكرية، مثل الدبابات والذخيرة والطائرات والعربات المدرعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل اللحظات الحاسمة من حرب روسيا.. رئيس وزراء أوكرانيا يزور واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.