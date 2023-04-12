قبل اللحظات الحاسمة من حرب روسيا.. رئيس وزراء أوكرانيا يزور واشنطن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلى للحرب، فى البلاد.

وقال شميهال -فى تصريح خاص لـ"ذا هيل"- إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ فى أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتى من داخل أوكرانيا.

وأضاف: "لا نشعر بضغط من أصدقائنا وشركائنا فى بداية الهجوم"، و"جميع أصدقائنا وشركائنا يفهمون بوضوح أنه من أجل الدخول فى هجوم مضاد، يجب أن يكون الوضع 100 فى المائة، بل وأكثر من ذلك، على استعداد للقيام بذلك".

تأتى زيارة شميهال على خلفية تسريب استخباراتى كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوى الأوكرانية المتضائلة.

وردا على سؤال عن تأثير الوثيقة المسربة على التخطيط للهجوم المضاد لأوكرانيا، كان شميهال على أن "أوكرانيا ستحرر أراضيها".

واختتم شميهال تصريحه بالقول "لقد أثبتنا عدة مرات أنه يمكننا القيام بذلك. نطلب من شركائنا الدوليين المزيد من القدرات العسكرية، مثل الدبابات والذخيرة والطائرات والعربات المدرعة".