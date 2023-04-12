شخص يقطع حديث الرئيس الفرنسى حول أوروبا فى هولندا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وعندما بدأ ماكرون كلمته التى تتمركز حول رؤيته "للسيادة الأوروبية فى بعديها الاقتصادى والصناعى"، قام أحد الحاضرين فى المدرجات بقطع حديثه قائلا بالإنجليزية: "آسف لمقاطعتك.. ولكن أين هى الديمقراطية الفرنسية؟".

وهنا أجاب ماكرون، الذى بدأ زيارة دولة لهولندا أمس الثلاثاء، قائلا: "أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال.. أعطنى بعضا من الوقت"، إلا أن شخصا آخر قاطعه قائلا: "لا أحد يستمع.. لديك الملايين فى الشارع"، فى إشارة إلى حركة الاحتجاج الواسعة التى تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وبعد انقطاع دام دقيقة، استأنف ماكرون حديثه وقال: "من المهم جدا إجراء نقاش اجتماعى، يمكننى أن أجيب عن كل الأسئلة حول ما نناقشه فى فرنسا، هذه ديمقراطية والديمقراطية هى بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه ورؤية هذا النوع من الحديث والمداخلات".

وكان الرئيس الفرنسى قد وصل صباح أمس الثلاثاء إلى أمستردام فى زيارة دولة لمدة يومين فى هولندا، وقام الملك فيليب ألكسندر وزوجته ماكسيما باستقباله هو وزوجته بريجيت وسط مراسم عسكرية فى القصر الملكى فى أمستردام، قبل إقامة حفل استقبال ومأدبة غداء خاصة.

ومن المقرر أن يقام عشاء دولة على شرف إيمانويل وبريجيت ماكرون بحضور شخصيات مثل المغنى دايف الهولندى الأصل والمشهور فى فرنسا وأيضا المهندس المعمارى ريم كولهاس.

ويعرض ماكرون فى كلمته "رؤيته للسيادة والأمن الأوروبيين على الصعيدين الاقتصادى والصناعى"، وكذلك مسائل "الحكم الذاتى الاستراتيجى" لأوروبا.

وتعد هذه أول زيارة دولة لرئيس فرنسى إلى هولندا منذ العام 2000، وتأتى بعد زيارة لملك هولندا وزوجته إلى فرنسا فى 2016، وتهدف إلى التقارب بين البلدين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ما أعاد خلط أوراق التحالفات داخل الاتحاد.

ومن المنتظر أن توقع باريس ولاهاى الأربعاء "ميثاقا من أجل الابتكار" يتضمن التعاون الثنائى فى مجالات مثل الموصلات والفيزياء الكمية والطاقة.