العالم اليوم - مجلس إدارة الأهلي العماني يرفض عرض اندماج من بنك ظفار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:16 صباحاً - رفض مجلس إدارة البنك الأهلي في عُمان عرض اندماج من بنك ظفار ثاني أكبر بنك في السلطنة، بحسب بيان صادر عن البنك الأهلي.

وقال البنك الأهلي، الذي يملك البنك الأهلي البحريني حصة به، في بيان إلى البورصة إن مجلس إدارته قرر عدم قبول عرض الاندماج غير الملزم المقدم من بنك ظفار.

ولم يذكر البيان سبب قرار مجلس الإدارة.

كان البنك الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء أنه تلقى عرضا للاندماج مع بنك ظفار، وهي صفقة كان من شأنها أن تخلق كيانا بأصول تتجاوز 19 مليار دولار.

وأظهرت القوائم المالية أن بنك ظفار يمتلك أصولا قيمتها 11.2 مليار دولار بينما تبلغ قيمة أصول البنك الأهلي في عمان حوالي 7.9 مليار دولار.

وفي العام الماضي دخل بنك إتش.إس.بي.سي عُمان ومنافسه المحلي بنك صحار الدولي في اتفاقية اندماج ملزمة حصلت على موافقة البنك المركزي في فبراير. ومن المتوقع استكمال الدمج في النصف الثاني من هذا العام.

يذكر أن البنك الأهلي قد تأسس عام 1998، وتم إدراجه في بورصة مسقط عام 2002. وبلغ صافي أرباح البنك لعام 2022 حوالي 33 مليون ريال عُماني (حوالي 86 مليون دولار)، بارتفاع 20 بالمئة عن عام 2021م إذ تم تحقيق 27.6 مليون ريال (72 مليون دولار).

ويعد البنك الأهلي المتحد وشركة الحصن للاستثمار أكبر مساهمين في البنك الأهلي، إذ تبلغ مساهمة البنك الأهلي المتحد وهي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي 35 بالمئة، مقابل 14.16 بالمئة لشركة الحصن.

وقام البنك الأهلي في العام الماضي بتوزيع 75 بيسة كأرباح نقدية، مقابل 5 بيسات لعام 2021.

أما بنك ظفار فقد تأسس عام 1990، وتم إدراجه في بورصة مسقط عام 2002. وبلغ صافي أرباح البنك لعام 2022م حوالي 34 مليون ريال عُماني (88 مليون دولار)، بارتفاع 36 بالمئة عن عام 2021، إذ تم تحقيق 25 مليون ريال عُماني.

وتعد 3 أطراف من أكبر مساهمي بنك ظفار، وهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار 24 بالمئة، والمهندس عبدالحافظ سالم العجيلي والشركات التابعة له 23 بالمئة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 10 بالمئة.