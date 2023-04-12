القوات الأوكرانية تشن 13 غارة جوية على مواقع روسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، قالت هيئة الأركان العامة لـ القوات الأوكرانية، أن القوات الجوية شنت 13 غارة جوية على مناطق ارتكاز أفراد الجيش الروسى ومعداته، ضضلا عن التصدى لـ 50 هجوما نفذته القوات الروسية فى أربع مناطق.

وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الأوكرانى صد هجمات فى مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وعلى الرغم من الخسائر العديدة فى المعدات والقوى البشرية، يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومى هناك، على حد قولها.

وقالت إن القوات الروسية شنت على مدار اليوم ضربة صاروخية واحدة وعشر ضربات جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 18 مرة.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز أورلان-10، وضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أربع مناطق ارتكاز للجيش الروسى ومحطتين للحرب الإلكترونية.