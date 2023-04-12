العالم اليوم - 1.45 مليار دولار إجمالي توزيعات "فيرتيغلوب" عن 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 09:22 صباحاً - وافقت الجمعية العمومية لشركة فيرتيغلوب، المدرجة في سوق أبوظبي، على توزيعات أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022، بقيمة 700 مليون دولار، أو ما يعادل 31 فلسًا لكل سهم، و1.45 مليار دولار لعام 2022 بأكمله مما يرسخ مكانة الشركة كواحدة من أكبر الشركات في توزيعات الأرباح من حيث العائد.

وقد جاءت توزيعات الأرباح لشركة فيرتيغلوب لعام 2022 مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة خلال العام، ومركزها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي وقدرتها القوية على تحويل التدفقات النقدية الحرة.

حققت فيرتيغلوب إيرادات بواقع 5.0 مليار دولار في عام 2022، وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار دولار، كما بلغ صافي الأرباح المعدل 1.3 مليار دولار.

وسجلت الشركة صافي نقد بلغ 287 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بصافي دين بلغ 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 بفضل الأرباح والتدفقات النقدية القوية خلال السنة الماضية، ما يدعم جهود فيرتيغلوب لتحقيق عائدات جذابة للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وقد وافق المساهمون الحاضرون للجمعية العمومية السنوية على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب: "لدينا ثقة كاملة بكفاءة وفاعلية استراتيجية فيرتيغلوب للنمو، حيث تستمر بتحقيق أرباح قوية والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي من خلال دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها. ومنذ إدراج حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021، حققت الشركة أداءً قوياً وبدأت بتنفيذ مبادرات مهمة لدعم التنمية المستدامة والتحول المنطقي والمسؤول في قطاع الطاقة وتطوير الاقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات وأبوظبي في مجال التنمية المستدامة. ونتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل استناداً إلى المكانة الراسخة لـ فيرتيغلوب التي تمكّنها من خلق قيمة مستدامة، وتحقيق مزيد من النمو والتقدم والإنجازات بفضل منصتها التشغيلية الاستراتيجية، وامتلاكها أصول إنتاجٍ تعد الأفضل ضمن فئتها، إضافة إلى قدراتٍ متميزة في مجالي التجارة والتوزيع".

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لفيرتيغلوب: "حققنا قيمة للمساهمين مع الالتزام بإستراتيجيتنا ورؤيتنا طويلة الأجل. يسرنا تحقيق تقدم ملموس في الحد من الانبعاثات الكربونية و أعمال الاستدامة من خلال مبادرات مثل وقف استخدام المياه العذبة في عملياتنا بنسبة 100%، وتدشين المرحلة الأولى من مشروعنا للهيدروجين الأخضر في مصر على هامش مؤتمر المناخ "COP27"...".

وكانت فيرتيغلوب قد حصلت في 2022 على أول تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من استاندرد آند بورز (BBB-‎)، وموديز (Baa3)، وفيتش (BBB-‎‎)، جميعها مع توقعات مستقبلية مستقرة، مما يدعم ربحيتها القوية وقدراتها على توليد النقد. تعتبر فيرتيغلوب من الأعضاء المؤسسين لمؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، الذي دشنه سوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مما يبرز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والعالميين.

يذكر أن شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة.

وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من2,700 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي جلوبال ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك").



