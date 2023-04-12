روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات

جدة - نرمين السيد - وقالت، إن "طاقماً قتالياً أطلق بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات من نظام صاروخى أرضى متحرك، من موقع التجارب فى كابوستين يار"، مشيرة إلى أن "الرأس الحربى للصاروخ ضرب هدفاً وهمياً فى ميدان التدريب بكازاخستان بدقة محددة".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، لقد أخطرنا واشنطن بإطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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