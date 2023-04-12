العالم اليوم - الذهب يعزز مكاسبه فوق 2000 دولار قبيل بيانات التضخم بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:19 صباحاً - واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها اليوم لمحاولة توقع مسار معدلات الفائدة وإذا ما كان الفيدرالي سيستمر في مسار تشديد السياسة النقدية أم لا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 2016.16 دولار الأونصة بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 2031.20 دولار.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة فوق خمسة بالمئة والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 74.8 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 25.2 بالمئة أن يبقيها على ثبات.

ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بأكثر من 1 بالمئة عند 25.45 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولار.