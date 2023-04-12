العالم اليوم - تعرف على أرقام "ميسي ورونالدو" التي يلاحقها هالاند

انتم الان تتابعون خبر تعرف على أرقام "ميسي ورونالدو" التي يلاحقها هالاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:19 صباحاً - واصل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تألقه "المتفجر" هذا الموسم، ليقترب من أرقام أسطورية لم يكن يتوقع له أن يحطمها في موسمه الأول مع فريق بيب غوارديولا.

وبعد أن ضرب هالاند شباك بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في فوز مانشستر سيتي (3-0) على ملعب الاتحاد، وصل هالاند إلى هدفه رقم 45 خلال الموسم الجاري.

ويرسم هالاند لنا موسما تاريخيا، حيث يقف المهاجم الأسكندنافي على أعتاب تحطيم العديد من اأرقام القياسية، بعض منها لأساطير الجيل، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أرقام تنتظر التحطيم