الصين تخطط لحظر الطيران فى شمال تايوان

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام رسمية فى بكين، قد أعلنت أن الجيش الصينى واصل المناورات حول تايوان الإثنين الماضى. وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 70 مقاتلة صينية و11 سفينة حربية، تواجدت فى محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتواصل الصين تدريباتها العسكرية لمحاكاة ضرب أهداف فى تايوان، فيما تعتبره تحذيرًا لتايبيه بعد أيام من زيارة رئيسة تايوان تساى إنج ون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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