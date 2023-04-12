العالم اليوم - الترقب لبيانات التضخم الأميركية يخيم على أسهم أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:16 صباحاً - سيطر الهدوء على التعاملات في الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ ظل المستثمرون حذرين قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على القرار الذي سيتخذه الأميركي بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في بداية التعاملات، وقادت أسهم العقارات المكاسب مع صعودها 1.3 بالمئة، فيما تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات 0.6 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

وستتجه كل الأنظار إلى البيانات الأميركية المقرر صدورها اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر اعتدالا في نمو أسعار المستهلكين في مارس مقارنة بالشهر السابق وأن تظل مرتفعة على أساس سنوي.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 74.8 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 25.2 بالمئة أن يبقيها على ثبات.

وكانت الأسهم الآسيوية قد استقرت على ارتفاع بقيادة الأسهم اليابانية التي استفادت من تصريحات الملياردير الأميركي وارن بافيت الذي أشار لإمكانية زيادة استثماراته في قطاع التجزئة في البلاد.