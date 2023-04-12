مدير المخابرات الأمريكية: روسيا تخاطر بأن تصبح مستعمرة اقتصادية للصين

جدة - نرمين السيد - قال وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية المركزية "سى أى إيه"، إن روسيا تخاطر بأن تصبح مستعمرة اقتصادية للصين، حيث تتعمق عزلتها عن الغرب عقب اندلاع الحرب فى أوكرانيا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





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