تايبيه: 14 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط بمضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن 14 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الخط الأوسط بمضيق تايوان، والذى يعتبر فاصلاً غير رسمى بين الجانبين.





وأوضحت الوزارة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها رصدت فى الساعات الأربع والعشرين الماضية 35 طائرة عسكرية صينية وثمانى سفن تابعة للبحرية حول تايوان. وقالت إن من بين هذه الطائرات، عبرت 14 طائرة الخط الأوسط لمضيق تايوان. جاء ذلك فى حين أعلنت الصين أن سفنها البحرية تواصل تنفيذ تدريبات قتالية حول جزيرة تايوان.

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