رئيسة تايوان: جولتى الخارجية الأخيرة أظهرت إصرارنا على حماية الحرية

جدة - نرمين السيد - وقالت تساى، إن رحلتها الخارجية الأخيرة، أظهرت تصميم تايوان العالمى على الدفاع عن الحرية والديمقراطية، حتى فى الوقت الذى دفعت فيه الصين إلى تنظيم مناورات حربية فى جميع أنحاء الجزيرة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت تساى: "أكملت للتو رحلة إلى حليفينا جواتيمالا وبليز، وتوقفت أيضًا فى الولايات المتحدة. من خلال هذه الرحلة، أرسلنا مرة أخرى رسالة إلى المجتمع الدولى مفادها أن تايوان مصممة على حماية الحرية والديمقراطية التى نالت اعترافًا ودعمًا من شركائنا الديمقراطيين".

وعلى الرغم من التوترات مع الصين، بدت تساى هادئة عندما استقبلت 10 مشرعين كنديين فى مكتبها فى تايبيه.

والتقت تساى مع رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى فى لوس أنجلوس الأسبوع الماضى، فى ختام جولتها التى شملت زيارة الحليفين جواتيمالا وبليز.