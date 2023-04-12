نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : اسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الثلاثاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج :- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2621 طنا، منها 1979 طن خضار، و421 طن فواكه، و221 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45 قرشا، والبطاطا بين 25 و40 قرشا، والبندورة بين 20 و 35 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 10و30 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 60 و 80 قرشا، والموز البلدي بين 65 و 100قرش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : اسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.