ترامب يتهم ماكرون بـ«التذلل» للرئيس الصينى

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبى إلى "ألا يكون تابعًا" للولايات المتحدة أو الصين فى مسألة تايوان، بعد زيارته لآسيا.
وقال الرئيس الأمريكى السابق فى مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، "ماكرون وهو صديق، يتذلل للصين".
واتهم دونالد ترمب إدارة الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.
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