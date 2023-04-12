العالم اليوم - بالفيديو.. نصائح مهمة للصائم للتخلص من الصداع المتكرر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 01:23 مساءً - على الرغم من مرور الأيام في شهر رمضان وتعود الجسم على النظام الغذائي الجديد، إلا أن الكثير من الصائمين يعانون باستمرار من الصداع المتكرر، سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار. فما هي النصائح التي يتوجب على الصائم اتباعها للتخلص من الصداع المتكرر وإكمال الشهر بصحة جيدة؟

يوضح أخصائي المخ والأعصاب نبيل عكاوي أن الصداع المتكرر من الأعراض الشائعة لدى الصائمين خلال شهر رمضان، ويمكن أن يتجاوز الأيام الأولى ليستمر لفترة طويلة، وذلك لأسباب كثيرة تختلف من شخص إلى آخر. وأضاف بأن أبرز الأسباب تتلخص في:

التغيير الحاصل في النظام الغذائي.

قلة استهلاك السوائل.

تغيير أوقات النوم بسبب السهر لساعات طويلة، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم أثناء الليل.

الشعور بالعطش وقلة شرب الماء.

الانقطاع عن الكافيين الموجود في الشاي والقهوة خاصة وأن البعض تعود يبدأ يومه بشربهما.

نصائح للوقاية من الصداع

شدد عكاوي على ضرورة تقيد الصائم ببعض التوجيهات والنصائح حتى يواصل صيام شهر رمضان بلا صداع، ويكمل صيام بقية الأيام في ظروف صحية جيدة، خاصة وأن الصائم يحرص على إحياء العشر الأواخر بالاجتهاد في الطاعة من خلال القيام والذكر، وهو ما يتطلب صحة جيدة من خلال: