العالم اليوم - "توقعات صادمة".. إفلاس 18 ألف شركة تأمين في ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر "توقعات صادمة".. إفلاس 18 ألف شركة تأمين في ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 01:23 مساءً - يبدو أن شبح الإفلاس ما يزال يطارد آلاف شركات التأمين في ألمانيا، إذ توقعت شركة أليانز الألمانية أن تعلن 17800 شركة تأمين إفلاسها خلال العام الحالي على خلفية الاضطرابات التي شهدها القطاعان المالي والبنكي وأزمة الطاقة في البلاد في الاسابيع الماضية.

وقالت أليانز، وهي أحدى كبرى شركات التأمين العالمية، في بيان من مقرها بمدينة مينونخ إن توقعات خبرائها تشير إلى أن عدد الشركات الالمانية المعرضة للإفلاس أكبر من المعلن عنها رافضة رغم ذلك وصف ما يحدث بـ"موجة افلاس".

وأضافت أن الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك في الأسابيع الماضية "ستكون إحدى نتائجها تردد البنوك في منح القروض" الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على أداء الشركات وفرص الاستثمار.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستجعل الشركات الضعيفة من ناحية القدرات المالية أكثر عرضة للإفلاس، الأمر الذي سيعرضها أكثر من غيرها لإغلاق أبوابها.

واشارت إلى دور أزمة الطاقة في تعميق هذه الأزمة قائلة إن "هذه الأزمة المرتبطة بشكل أساسي بانقطاع مواد الطاقة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا ستخفض أرباح الشركات وسيكون له تأثير على موازنات هذه الشركات".

وعلى صعيد متصل، توقعت أليانز وهي الشركة الناشطة في مجال التأمين على المستوى العالمي في دول كثيرة أن ترتفع أعداد الشركات التي ستفلس العام الحالي بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي.