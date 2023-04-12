القاهرة الإخبارية: سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها بـ تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت سوريا وتونس فى بيان مشترك اليوم، إنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسى قيس سعيد، بتعيين سفير لبلاده فى دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.
وأضاف البيان: حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعى، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيرى الخارجية فى البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التى تجمع سوريا بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.
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