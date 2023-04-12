العالم اليوم - سينوبك الصينية تستحوذ على حصة في حقل غاز قطري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:24 مساءً - استحوذت شركة سينوبك الصينية على خمسة بالمئة من حصة شركة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي حسب وكالة الأنباء القطرية.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت سابقا أنها قد تتخلى عن حصة تصل إلى خمسة بالمئة في المشروع لبعض المشترين.

وفي نوفمبر الماضي، أبرمت سينوبك اتفاقا مع قطر للطاقة لتوريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما، وهو أطول عقد تبرمه قطر لتوريد غاز طبيعي مسال.

وأبرمت قطر للطاقة في العام الماضي خمسة اتفاقات تتعلق بحقل الشمال الشرقي، وهو المرحلة الأولى والأكبر ضمن خطة توسعة من مرحلتين لحقل الشمال تشمل ستة وحدات للغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيعزز طاقة التسييل لدى قطر ويرفعها إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن.

كما أبرمت الشركة ثلاثة اتفاقات شراكة في توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وقالت قطر للطاقة إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75 بالمئة في توسعة حقل الشمال الذي سيتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار تشمل تشييد منشآت تصدير وتسييل للغاز.

ويعتبر حقل الشمال جزء من أكبر حقل غاز في العالم تتشاركه قطر وإيران التي تشير إلى الجزء الخاص بها من الحقل باسم حقل بارس الجنوبي.