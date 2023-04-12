خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تواصل الضغط على الصين عسكريا واقتصاديا

جدة - نرمين السيد - قال سامر خير أحمد، خبير فى الشؤون الآسيوية، إن الصراع بين الولايات المتحدة والصين يؤشر إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على الصين عسكريا، فضلا عن ضغطها السياسى والاقتصادى، من أجل إجبارها على التراجع عن خططها السياسية التى تستهدف استعمال نجاحاتها الاقتصادية لإقناع دول العالم بمنحها مزيد من النفوذ.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة استفادت من الخلافات التاريخية بين الصين وجيرانها، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية والآن الفلبين، كذلك الهند وأستراليا، على مدار العام الماضى من أجل حشد قواتها فى هذه المنطقة، والضغط على الصين ووضع قواتها تحت التهديد المباشر. وتابع: "الولايات المتحدة تستفيد من كل الصراعات التاريخية بين الصين وجيرانها من أجل نشر قواتها ووضع الصين تحت الضغط العسكرى المباشر". واستطرد: "قبل أسبوعين كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكى قال فى تصريحات صحفية إنه لا يعتقد أن هناك احتكاك عسكرى سيقع بين بلاده والصين قريبا، وأنه لا يعتقد أن الصين ستغزو تايوان وتضمها عسكريا، فالمعادلة فى هذه المنطقة هى أن الولايات المتحدة لن تهاجم الصين ما لم تقدم هى على غزو تايوان، وأن الصين لن تضم تايوان عسكرا الآن ما دامت تستشعر أن الولايات المتحدة تفوقها من حيث القوى العسكرية".

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