جدة - نرمين السيد - وتداولت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب وهى تلتهم الأخضر واليابس. ووفقا لسلطات الولاية، تمكنت فرق الدفاع المدنى من تطويق 10% فقط من مساحة الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل يلتهم غابات ولاية نيوجيرسى الأمريكية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.