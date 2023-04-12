الكرملين: التوقعات ليست جيدة بالنسبة لاتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:29 مساءً - ذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن "التوقعات ليست جيدة" بالنسبة لتمديد اتفاق "ممر الحبوب في البحر الأسود"، طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى اتفاق مواز حول التجارة الزراعية الروسية "نعرف أن ممثلين عن الأمم المتحدة يبذلون بعض الجهود، لكنهم لم ينجحوا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن روسيا ذكرت أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب، إذا لم يتم تسوية القضايا، ذات الصلة، خلال 60 يوما وأكدت أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه تم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، وسط حالة من عدم اليقين متعلقة بمدة الاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19 مارس الماضي تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا.

وفي أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت المبادرة واحدة من المجالات القليلة التي تمكنت الحكومتان الروسية والأوكرانية من التوصل إلى اتفاق بشأنها.