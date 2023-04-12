الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل ”قتال فعلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:29 مساءً - قال الرئيس الصيني شي جين بينج: إن الجيش عليه تحسين قدرته على الرد على مواقف معقدة بشكل سريع ومتناسب، وتعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي".

وأضاف الرئيس الصيني في تصريحات خلال تفقد القوات الثلاثاء، ونقلها تليفزيون الصين المركزي الأربعاء، أن الصين ستدافع عن سيادة أراضيها وحقوقها البحرية ومصالحها، مع المحافظة على الاستقرار في المناطق المجاورة.

من جانب آخر، قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الأربعاء،: إن "تواطؤ" الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، مع قوى خارجية سعيًا للاستقلال، هو "أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان"، متهمًا الرئيسة التايوانية تساي إنج وين بـ"الانحياز الكامل للولايات المتحدة"، ووضع تايوان في "بحار هائجة".

وأضاف المتحدث باسم المكتب تشو فينجليان في مؤتمر صحفي، أنه من دون تنمية سلمية عبر المضيق، فـ"لن نحظى ببيئة جيدة ومستقرة للاستثمار والأعمال".

وحض المكتب الولايات المتحدة على الالتزام بسياسة الصين الواحدة، ومبادئ الإعلانات المشتركة والتعامل بحذر مع القضايا المتعلقة بتايوان.

وشدد فينجليان على أن البر الرئيسي للصين عازم على "قمع قوى الاستقلال الانفصالية".

وأشار إلى أن "الإجراءات الصينية المضادة" الأخيرة في مضيق تايوان "تحذير جدي ضد التواطؤ والاستفزازات من قوى تايوان الانفصالية والقوى الخارجية".

"رشى" لأعضاء بالكونجرس الأمريكي

واتهم الحزب التايواني الحاكم بتقدم "رشى" إلى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لمعارضة توحيد الجزيرة مع الصين، وشدد على أن جهود الاعتماد على الولايات المتحدة "محكوم عليها بالفشل".

وفي السياق، تخطط الصين لإغلاق المجال الجوي شمال تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، في خطوة قد تعطل الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة، وفق ما ذكره أربعة مصادر لوكالة "رويترز".

تعطيل منطقة معلومات الطيران

وقال المسؤولون الأربعة وهم من خارج الصين: إن الحظر سيعطل منطقة معلومات الطيران الشمالية في تايوان، مضيفين أنه لم تتوافر لديهم أسباب فرض الحظر.

وقال مسؤول كبير مطلع: إن حظر الطيران سيؤثر على ما بين 60 إلى 70% من الرحلات الجوية بين شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك الرحلات الجوية بين تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وأمريكا الشمالية.

اضطرابات في الرحلات الجوية

وتشير أو.بي.إس جروب، وهي شركة متخصصة في مجال النقل الجوي تقدم استشارات بشأن مخاطر الطيران، إلى أن قيودا سابقة على الطيران خلال تدريبات عسكرية صينية في أغسطس الماضي أدت إلى اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية بالمنطقة، مما اضطر بعض الطيارين إلى حمل وقود إضافي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء: إن الصين تعتزم فرض منطقة حظر جوي على بعد حوالي 85 ميلا بحريا من شمال الجزيرة. وقالت تايوان إن الإغلاق سيكون ضمن منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

14 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع: إن 14 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خط المنتصف بمضيق تايوان، والذي يعتبر فاصلا غير رسمي بين الجانبين.