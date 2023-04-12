نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصفدي يوضح سبب عدم طرد السفير الإسرائيلي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن الأردن كان وسيبقى يقف بجانب الفلسطينيين، ويتخذ كل الإجراءات الممكنة من أجل وقف الإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف خلال الجلسة النيابية أن الدبلوماسية الأردنية تدرك الخطر وراء ما يقوم به الاحتلال من اقتحامات، واستيطان وتهجير، وقتل الأمل، وعملها ليس كردة فعل على اعتداء الاحتلال، لأنها تدرك أن عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم سيوصل المنطقة لحالة عدم استقرار.

وأشار إلى أن الهدنة من اقتحامات الأقصى، ليست هدف نهائي وإنما خطوة لتحقيق الاستقرار الفلسطيني.

"فعل الأردن مؤثر، وأثر في تعرية ما يقوم به الاحتلال من الانتهاكات"، وفق الصفدي.

وأكد أنه لولا دور الوصاية الهاشمية والأوقاف، لفرض الاحتلال سيطرته على الأقصى والمقدسات في القدس.

وحول طرد السفير قال: "لن نتردد باتخاذ أي خطوة تخدم أشقائنا الفلسطينيين، فقد طردنا السفير الإسرائيلي قبل ذلك، هل سيزيد القرار قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين؟ فهي قناة دبلوماسية لنوصل صوتنا من أجل وقف الاعتداءات".

وأضاف: نحن لا نريد أن يتركز نظر المجتمع الدولي حول طرد المملكة للسفير، وإنما اردنا أن يبقى تركيز المجتمع الدولي حول اعتداءات الاحتلال، وتسليط الضوء عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفدي يوضح سبب عدم طرد السفير الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.