نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر التنمية تعلق على واقعة سرقة أم حليب لطفلتها .... والأمن الاردني ينفي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:01 مساءً - المدينة نيوز :- قال مدير مديرية التنمية الاجتماعية لمنطقة ماركا عايد العبادي، إنه وبناء على توجيهات وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى تم زيارة الحالة من قبل فريق من المديرية لتقديم المساعدة الفورية.

وأكد العبادي : أنه سيتم عمل دراسة اجتماعية كامله لحالة الأسرة لبيان التدخلات الإجتماعية، موضحا أن الوزارة تتعامل مع الحالات بسرية واحترام لخصوصية الأسرة.

ونشرت قصة السيدة أردنية سرقت علبة حليب بقيمة 3.75 دينار من أحد المولات في محافظة الزرقاء لتطعم طفلتها ذات الثلاث سنوات.

وفي تفاصيل القضية، فإن المرأة مطلقة من زوجها وعلى خلاف مع عائلتها بسبب الميراث، تمُر بضائقة مالية ولا تستطيع إطعام طفلتها الوحيدة.

وقبل يومين وبسبب بكاء الطفلة المتكرر، ذهبت الأم إلى أحد المولات بجانب بيتها وسرقت علبة حليب الأطفال لإسكات طفلتها، لتقوم إدارة المول بكشف سرقة المرأة من خلال الكاميرات.

وتم تحويل الأم إلى الجهات القضائية ليصدر قرارا بتوقيفها لمدة 14 يوما، قبل أن يتم تكفيلها بقيمة 10 آلاف دينار من قبل محام متطوع.

من جهته نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما يتردد عن قيام سيدة بسرقة علبة حليب من أحد المولات حيث لم تسجل لدى أيٍّ من اقسام البحث الجنائي أيّة قضية مشابهة وأنّ القضية الوحيدة التي تم التعامل معها خلال اليومين الماضيين كانت في احدى مناطق شمال عمان لسيدة قامت بسرقة حقيبة لسيدة اخرى بداخلها مبلغ مالي اثناء وجودهما داخل احدى مركبات الأجرة وجرى إلقاء القبض عليها وإحالتها للقضاء .