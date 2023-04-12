نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر البنك المركزي : مجالس مؤقتة لبعض شركات التأمين المتعثرة وسنصفي بعضها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:58 مساءً - دوت الخليج - بتول دانو تيكا : قال نائب محافظ البنك المركزي ان البنك لا يستطيع أن نضمن كافة أموال وحقوق الأردنيين عند هذه الشركات التي تواجه مشاكل .. ويقصد بعض شركات التامين.

اضاف في رده على مداخلة للنائب ينال فريحات اليوم الاربعاء : قد نرفع مستوى التدخل في هذه الشركات ونشكل مجالس مؤقتة لها وقد يصل الأمر لتصفيتها .

وكان فريحات رفض اجابة البنك المركزي حول دوره في الحفاظ على حقوق الاردنيين من بعض شركات التأمين المتعثرة .

وحول مضمون سؤاله النيابي حول شركات التأمين هذه وكيف سمحت الحكومة باستمرار عمل هذه الشركات قال : هناك مواطنون لم يستطيعوا الحصول على حقوقهم من هذه الشركات والحكومة أوقفت شركتين بينما الشركات المتعثرة تصل إلى ست شركات

..لماذا لم تعلن الحكومة أسماء الشركات المتعثرة .. متهما الحكومة بالتقصير وقال ان هذا التقصير تسبب بفوات حقوق المواطنين والتغرير بهم .. مضيفا : ان هناك مشاكل مجتمعية نتجت بسبب تقصير الحكومة

ولم اتوقع أن يكون رد البنك المركزي بتعثر إجابته حول عدد الأردنيين المتضررين من إفلاس بعض شركات التأمين وقيمة مطالباتهم مقنعا فهناك شركات تأمين تغولت على حقوق الأردنيين نتيجة تقصير الحكومة في الرقابة عليها وتساءل :

ما هي خطة البنك المركزي لأداء حقوق المواطنين الأردنيين لدى شركات التأمين المتعثرة؟

وعن اجابة البنك على سؤاله عقب قائلا : جواب البنك المركزي لا يقنع الطفل الصغير

البنك المركزي يعاني فشلا ذريعا في متابعة قطاع شركات التأمين .. لماذا لم يقم البنك بدفع ودائع الشركات المتعثرة لإيفاء حقوق الأردنيين المتضررين .

ونعيد التذكير بأن البنك اجاب باحتمال وضع يده على الشركات المتعثرة وتشكيل مجالس ادارات لها .