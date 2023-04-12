وزير الدفاع الأمريكى يستقبل رئيس الوزراء الأوكرانى بالبنتاجون

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، فى حفل تكريم فى مبنى البنتاجون اليوم الأربعاء، وفقا لبيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.





وكان رئيس الوزراء الأوكرانى قد وصل إلى واشنطن أمس الثلاثاء قبل اللحظة الحاسمة فى المعركة الدفاعية ضد روسيا، حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلى للحرب، بحسب ما وصفته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال شميهال، فى مقابلة حصرية، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ فى أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتى من داخل أوكرانيا.

وتأتى زيارة شميهال على خلفية تسريب استخباراتى كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوى الأوكرانية المتضائلة.