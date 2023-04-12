العالم اليوم - روسيا تعلن رصد طائرة عسكرية ألمانية قرب حدودها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:24 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن مقاتلة من طراز " Su-27" تمكنت من تحديد هدف جوي اقترب من حدود روسيا، فوق بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 12 أبريل 2023، اكتشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسية فوق بحر البلطيق، هدفا جويا يقترب من حدود دولة روسيا".

يشار إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز R-3C Orion تابعة للبحرية الألمانية، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أنه "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى المطار".