هولندا تقرر وقف واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:31 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مقابلة مع وزير الطاقة الهولندي روب يتن أن هولندا تعمل على وقف كل واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وارادات الغاز المسال من روسيا

وقال يتن للوكالة إن هولندا توقفت عن إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، وتتطلع إلى إنهاء العقود السابقة، وأضاف أن المحادثات مع الشركات مازالت مستمرة.

وقالت الوكالة إن قرار الحكومة الهولندية سيطبق على العقود الفورية وطويلة الأجل.

جدير بالذكر أن شركة جازتيرا الهولندية، قبل قرابة عام أعلنت أن شركة جازبروم الروسية قررت وقف تسليم كميات الغاز بعد رفض الدفع بالروبل الروسي.

ورفضت شركة جازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز الروسي وفقًا للخطة التي اقترحتها شركة جازبروم (بالروبل).

وذكرت الشركة الهولندية أن "جازبروم قد أبلغتها بإنهاء التوريد وكنتيجة، بموجب العقد الحالي، لن تتلقى 2 مليار متر مكعب من الغاز".

وأضافت الشركة الهولندية أنها لا تعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية ستتعامل مع خسارة ملياري متر مكعب من الغاز التي كانت تمر عبرها دون "عواقب وخيمة".

وكانت هولندا أعلنت أبريل من العام الماضي عزمها وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بنهاية2022.

حرب الغاز

وكشفت الحكومة أنها خططت لملء كل مستودعات التخزين بالبلاد قبل الشتاء. ويتم توفير نحو 15% من احتياجات هولندا من الطاقة من روسيا في الوقت الراهن.

وقالت الحكومة إنها ستتفاوض على اتفاقيات إمداد مع دول أخرى في أقرب وقت ممكن، وتعتزم أن تستورد بشكل كبير المزيد من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وسيتم توسيع محطة قائمة للغاز الطبيعي المسال في روتردام، وبناء محطة عائمة في إيمشافين في شمال البلاد. كما أعلنت الحكومة أنها ستركز على إجراءات توفير الطاقة لخفض الطلب على الغاز.

من جانبها، استهلت شركة جازبروم، عملاق الطاقة الروسية، حرب الغاز من فنلندا ، حيث أعلنت وقفًا كاملًا لإمدادات الغاز إلى فنلندا.

يأتي هذا التحول في الإجراءات بعد طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2022 بأن يفتح المشترون الأجانب حسابات بالروبل والعملات الأجنبية في البنك لتسوية مدفوعات مشتريات الغاز الطبيعي.

لكن الشركات الأوروبية تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.