وزيرة الخارجية الألمانية تزور الصين.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أنها سوف تزور الصين، فى شهر أبريل الجارى، وهى الزيارة الأولى لها لبكين، فى ظل رفضها الدائم للتقارب الصينى الألمانى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وتعتبر زيارة وزيرة خارجية ألمانيا إلى الصين، والمخطط لها فى التاسع عشر من أبريل الجارى، زيارة مرتقبة، بسبب تحفظها الدائم على سياسة الصين، وتحذير المستشار الألمانى من التقارب الصينى، والتعلم من السيناريو الروسى.

وتأتى زيارة بيربوك، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسى للصين، والتى بحث فيها ملف الحرب الروسية الأوكرانية، فى محاولة منه لإقناع الصين بالتأثير على روسيا لوقف الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

ومن المقرر أن تلتقى فى بكين بنظيرها الصينى تشين قانج، وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء لى تشيانج، ومن شأن الحرب الروسية الأوكرانية أن تأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشات.