وزيرة الخارجية الألمانية تزور الصين.. فى هذا الموعد

وتعتبر زيارة وزيرة خارجية ألمانيا إلى الصين، والمخطط لها فى التاسع عشر من أبريل الجارى، زيارة مرتقبة، بسبب تحفظها الدائم على سياسة الصين، وتحذير المستشار الألمانى من التقارب الصينى، والتعلم من السيناريو الروسى.
وتأتى زيارة بيربوك، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسى للصين، والتى بحث فيها ملف الحرب الروسية الأوكرانية، فى محاولة منه لإقناع الصين بالتأثير على روسيا لوقف الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.
ومن المقرر أن تلتقى فى بكين بنظيرها الصينى تشين قانج، وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء لى تشيانج، ومن شأن الحرب الروسية الأوكرانية أن تأخذ حيزًا كبيرًا من المناقشات.
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