انعدام الرؤية في حدود المدورة بين الأردن والسعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- تأثرت منطقة حدود المدورة - العمري بين الأردن والسعودية بموجة غبار كثيفة اليوم الاربعاء . وقال شهود عيان : ان الرؤية انعدمت في المنطقة بسبب الغبار .

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