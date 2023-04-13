بريطانيا تفرض عقوبات على 14 فردا وكيانا روسيا

جدة - نرمين السيد - وأصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، أمس الأربعاء، بيانًا أكد فيه أنه أنه بموجب قانون العقوبات، تمت إضافة 14 إدخالاً إلى القائمة الموحدة التى تخضع لتجميد الأصول. وأشار المكتب إلى أن قائمة العقوبات تشمل أيضا أقارب الأوليجارشية الروسية سليمان كريموف وأندريه سكوتش وفلاديمير يفتوشينكوف. كما فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على أربع شركات مرتبطة بحكم القلة الروسية أليشر عثمانوف ورومان أبراموفيتش.

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