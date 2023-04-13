اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - انتقد كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية الصاروخى الأخير باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى، قائلا إنه غير مقبول تماما.





وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية فى مؤتمر صحفى فى طوكيو نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إن طوكيو قدمت احتجاجا شديدا إلى بيونج يانج عبر السفارة اليابانية فى بكين، إذ لا توجد علاقات دبلوماسية تربط بين اليابان وكوريا الشمالية. من جانبه قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى فى وقت لاحق إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن اليابان. وكان الجيش الكورى الجنوبى قد أعلن صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس. وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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