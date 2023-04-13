العالم اليوم - استخدام مواد مبتكرة من" بروج" في دعم مشاريع البنية التحتية

انتم الان تتابعون خبر استخدام مواد مبتكرة من" بروج" في دعم مشاريع البنية التحتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 01:19 مساءً - زودت شركة "بروج"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موادها التي تنتجها من البولي إيثيلين لإحدى أكبر الشركات الرائدة المصنعة للأنابيب في دولة الإمارات لإنتاج أنابيب بقطر 1.8 متر والتي سيتم تركيبها في نظام مياه التبريد الدقيق في مشروع "بروج 4" الجديد في مدينة الرويس الصناعية.

قامت بروج بتوريد موادها "المصنوعة في الإمارات" إلى شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب (UPI)، إحدى الشركات المصنعة للأنابيب الكبيرة والمتينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد شركاء بروج في سلسلة القيمة طويلة الأجل، لإنتاج 2 كيلومتر من أنابيب البولي إيثيلين التي يبلغ معدل تدفقها حوالي 26,000 متر مكعب في الساعة، أي ما يعادل ملء حوض سباحة بطول 25 متراً في أقل من دقيقة واحدة.

أتاح تصنيع الأنابيب محلياً إنتاج أنابيب طويلة جداً، بحيث يبلغ طول كل جزء منها حوالي 24 متراً، على عكس المعيار القياسي المسجل في القطاع والبالغ 12 متراً تقريباً.

تتطلب الأنابيب الطويلة جداً عدداً أقل من المفاصل واللحامات، مما يتيح المجال لتركيبها بشكل أسرع وأكثر أماناً. ولهذه الأسباب تم اختيار هذا النوع من الأنابيب لتركيبها في مشروع مجمع بروج 4.

قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: " تم تصميم موادنا خصيصاً باستخدام تقنية Borstar® لإنتاج أنابيب سميكة الجدران من البولي إيثيلين. من خلال توفير حلول أنابيب أكثر متانة وموثوقية، تواصل بروج مساهمتها في تعزيز استدامة شبكات أنابيب المياه من خلال جعلها أكثر أماناً وأطول أمداً وأكثر كفاءة، وهذا بحد ذاته يساعد في القضاء على تسرب المياه وتوفير الطاقة بنفس الوقت."

تعتبر حلول الأنابيب المبتكرة والمستدامة غير المعدنية التي تنتجها بروج متينة كفاية لتضمن للأنابيب المصنوعة منها عمراً افتراضياً وفترة صلاحية طويلة تزيد عن 50 عاماً.

كما تعد مواد بروج من البولي إيثيلين خفيفة الوزن أيضاً وقادرة على تحمل الحركات الأرضية، وهي المادة المفضلة للاستخدام في المشاريع البلدية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

والتزاماً منها بالاستدامة، تحتفظ بروج بسجل حافل من المساهمات في نجاح شريحة واسعة من المشاريع الضخمة من خلال تزويد موادها المبتكرة من البولي إيثيلين القابلة لإعادة التدوير 100 بالمئة.

كما تعتبر الحلول والمواد التي تنتجها بروج مفضلة على المواد التقليدية وغيرها من المواد التي تتسبب في مشكلة فقدان المياه. كما أنها تضمن تحقيق انخفاض كبير في البصمة الكربونية مقارنة بالأنابيب التقليدية، مما يجعلها إحدى المكونات الثمينة في مستلزمات البنية التحتية العصرية.

تُعرف بروج بتوفيرها حلولاً فعالة من حيث التكلفة لمنتجي الأنابيب مع ضمان الجودة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية. وتواصل بروج توفير مواد البولي إيثيلين الرائدة وعالية الأداء، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسهيل الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكات توزيع الغاز والمياه.

إن استخدام مواد "صُنعت في الإمارات" من إنتاج شركة بروج لاستخدامها في تصنيع أنابيب من قبل شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب ليتم تركيبها في منشأة عالمية المستوى لإنتاج البتروكيماويات في دولة الإمارات يتماشى مع التزام بروج بدعم برنامج الإمارات للقيمة الوطنية المضافة كما يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات".