الخارجية الروسية: الحديث عن تمديد إضافى لمبادرة البحر الأسود غير مطروح

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحديث عن تمديد إضافى لمبادرة البحر الأسود بعد 18 مايو المقبل غير مطروح فى الوقت الحالى، وذلك فى ظل عدم إحراز أى تقدم فى حل المشاكل الأساسية المتعلقة بصفقة الحبوب.





وأضافت الوزارة وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس أن صفقة الحبوب تواصل خدمة الصادرات التجارية من كييف؛ لصالح الدول الغربية، متابعة "لم يتم إحراز أى تقدم فى حل خمس مشاكل أساسية وهى: فك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعى الروسى مع نظام سويفت، إضافة إلى استئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين، ورفع الحظر أيضا على الوصول للموانئ، واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا "Togliatti-Odes، لذا فالحديث عن تمديد إضافى لمبادرة البحر الأسود غير مطروح". وكان وزير الخارجية الروسى قد بحث مؤخرا مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو صفقة الحبوب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الجزء الأول من الصفقة، والتى تذهب أغلبها إلى أوروبا.

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