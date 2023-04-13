نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : 3 وفيات واصابة سيئة بحادث تدهور في اربد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 13 أبريل 2023 04:04 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب اربد ومديرية الشرطة تعاملت مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الوسطية شارع الستين. إذ نتج عن الحادث وفاة ثلاث أشخاص وإصابة آخر ،حيث قامت كوادر الإسعاف باخلاء الوفيات ونقل الإصابة الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي ،وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : 3 وفيات واصابة سيئة بحادث تدهور في اربد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.