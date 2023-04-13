روسيا: تبادل الأسرى لمراسل وول ستريت جورنال لا يمكن النظر فيه إلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 04:24 مساءً - أعلنت روسيا أنه لا يمكن النظر في صفقة تبادل سجناء محتملة لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش إلا بعد محاكمته على الرغم من جهود الولايات المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراحه، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

ونقلت وكالة تاس الروسية، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله: يمكن النظر في مسألة تبادل أي شخص بعد أن تصدر المحكمة حكمها على وجه التحديد بشأن هذه التهمة، أما بالنسبة للتبادل فلدينا قناة خاصة لذلك تتعامل الأجهزة الأمنية معها وسيواصلون التعامل مع هذا الأمر.

وتم القبض على جيرشكوفيتش الشهر الماضي بعد أن اتهمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بجمع معلومات سرية حول مصنع عسكري، وهو ادعاء رفضته وول ستريت جورنال والولايات المتحدة باعتباره زائفًا.

إعادة جيرشكوفيتش ومشاة البحرية السابق بول ويلان

وتعهد مبعوث الرهائن في واشنطن يوم الأربعاء بفعل كل ما يتطلبه الأمر لإعادة جيرشكوفيتش ومشاة البحرية السابق بول ويلان، وهو مواطن أمريكي آخر محتجز في روسيا، وضغط على موسكو لمنح القنصلية حق الوصول إلى مراسل وول ستريت جورنال.

وصنفت الولايات المتحدة جيرشكوفيتش على أنه محتجز ظلمًا، واصفة اتهامات التجسس بأنها وهمية وسياسية، وكرر الكرملين اليوم الخميس مزاعمه بأن جيرشكوفيتش قد تم القبض عليه "متلبسًا" ونفى تقريرًا يفيد بأن الرئيس فلاديمير بوتين وافق شخصيًّا على اعتقاله.