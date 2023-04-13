جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان رسمى صدر عن المجلس عبر موقعه الرسمى اليوم الخميس أنه تم اعتماد إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو فى إطار مرفق السلام الأوروبى "EPF" لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
سيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبى بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا من المخزونات الحالية أو من إعادة ترتيب أولويات الطلبات الحالية خلال الفترة من 9 فبراير إلى 31 مايو 2023".
وقرار اليوم ينفذ الجزء الأول من اتفاقية اعتمدها المجلس فى 20 مارس الماضى بشأن نهج ثلاثى المسارات يهدف إلى تسريع تسليم ذخيرة المدفعية والشراء المشترك لها إلى أوكرانيا.
وتعليقًا على ذلك، قال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل:" إن قرار اليوم يُفعَّل الجزء الأول من الاتفاقية التاريخية التى توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبى لدعم التسليم الفورى للذخيرة المدفعية بقيمة مليار يورو للقوات المسلحة الأوكرانية. لا يوجد دليل أفضل من ذلك على تصميم الاتحاد الأوروبى على مواصلة دعم حق أوكرانيا المشروع فى الدفاع عن النفس ضد روسيا".
وقرار اليوم يزيد المبلغ الإجمالى للمساعدة المالية التى جاءت فى إطار صندوق السلام الأوروبى لشراء أسلحة لأوكرانيا إلى 4.6 مليار يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس أوروبا يعتمد مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالذخائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.