جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، انعقاد مؤتمر صحفى مشترك بين سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره التركى تشاووش أوغلو.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، انعقاد مؤتمر صحفى مشترك بين سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره التركى تشاووش أوغلو. وقال "أوغلو" خلال المؤتمر الصحفى، إن تركيا ستقوم بتحفيز الشركات التركية لزيادة استثماراتها فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الخارجية التركية: سنحفز الشركات لزيادة استثماراتها بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.