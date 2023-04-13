العالم اليوم - السعودية ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر

انتم الان تتابعون خبر السعودية ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 09:22 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين، ودولة قطر، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض.

وبحسب وكالة "واس"، تنوّه وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة. وفي تفاصيل عودة العلاقات: أعادت البحرين وقطر العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) ليل الأربعاء.

قالت الوكالة إن لجنة المتابعة البحرينية القطرية عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

أضافت: "ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية". تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

وأوضحت "بنا": "كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م".

وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر .. في رعاية الله وحفظة