العالم اليوم - إلى ربات البيوت.. هكذا تتجنبن تعب الوقوف في رمضان

انتم الان تتابعون خبر إلى ربات البيوت.. هكذا تتجنبن تعب الوقوف في رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 10:23 مساءً - تشتكي ربات البيوت خلال شهر رمضان من آلام مختلفة في الجسم، وخاصة في الساقين بسبب الوقوف لفترات طويلة في المطبخ، من أجل تجهيز موائد الإفطار، وتقديم أفضل الأطباق في شهر الصيام. ويزداد الوضع خطورة بالنسبة للسيدات اللاتي لا يمارسن الرياضة، فما هي أفضل الحركات الرياضية البسيطة التي تخلص ربات البيوت من التعب وآلام الوقوف؟.

ترى أخصائية العلاج الطبيعي آزال رائد أبو لحوم أن بعض الحركات الرياضية البسيطة والتي يمكن ممارستها في البيت ولا تتطلب أية معدات أو تجهيزات، بإمكانها مساعدة ربات البيوت على استعادة نشاطهن، والتخلص من الآلام التي يعانين منها في شهر رمضان، بسبب الوقوف لساعات طويلة في المطبخ بشكل يومي، والتي قد تسبب مخاطر صحية مثل:

آلام شديدة أسفل العمود الفقري نتيجة إجهاد الأربطة خاصة إذا كان الوقوف بوضعية خاطئة.

دوالي الساقين، لعدم قدرة الدم على العودة مرة أخرى للقلب، وتجمعه داخل الأوردة الدموية الموجودة في الساقين.

آلام وتقلص في عضلات أسفل الظهر.

التهاب في العضلات.

خشونة في فقرات الظهر نتيجة إجهاد الفقرات، ما ينتج عنها قلة المسافة الموجودة بين المفاصل فيحدث احتكاكًا بينهما يؤدي إلى بداية خشونة.

احتكاك السطح الغضروفي ما يحدث فيه احتكاك وتشقق.

إجهاد أربطة العمود الفقري الموجودة في منتصف الظهر.

بروز شوكة عظمية في الكعبين خاصة مع زيادة الوزن.

وتوضح أخصائية العلاج الطبيعي أن رفع الساقين على جدار بشكل يومي، حركة رياضية مفيدة جدا للجسم وخاصة للسيدات بعد تعب يوم كامل، مع ضرورة اتباع التوصيات التالية:

رفع الساقين ومُدهما على طول الجدار.

وضع القدمين على الحائط حتى يصبح الجسم على شكل حرف L.

وضع وسادة تحت الظهر.

خفض اليدين على جانبي الجسم.

البقاء بهذه الوضعية من 15-20 دقيقة.

فوائد رفع رفع الساقين على الجسم