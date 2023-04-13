بايدن: الولايات المتحدة وأيرلندا تتفقان معا ضد الحرب على أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 10:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وأيرلندا تتفقان معا ضد الحرب على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن، أن أيرلندا قدمت معدات غير عسكرية لكييف بقيمة 175 مليون دولار، موضحا أن أيرلندا تدعم أوكرانيا وفي هذا بعد إنساني.

وتابع الرئيس الأمريكى: "متحدون للدفاع عن الديموقراطية في هذا العالم"، وأيرلندا قدمت مساعدات لدول أفريقية عدة.

وقال جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المؤسسات الديمقراطية بأيرلندا الشمالية، متابعا :"لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في أيرلندا الشمالية".

وأضاف أن على المملكة المتحدة أن تعمل بالقرب أكثر من أيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستكون أكبر داعم لأيرلندا وأهم شريك لها، ومتابعا :"لدينا صراع عالمي بين الديمقراطية والديكتاتورية".