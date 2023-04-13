العالم اليوم - عبد الله بن زايد يرحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر

وأكد أنها تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما تمنى الشيخ عبدالله المزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.

من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين، ودولة قطر، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض.