العالم اليوم - في لبنان.. فوجئوا باستبدال جثمانه قبل دفنه بوقت قصير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أبريل 2023 11:20 مساءً - شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان، الأربعاء، حادثة غريبة من نوعها، عندما تسلم أهل متوف (80 سنة) جثمان ميت آخر بدل جثمانه ولم تكتشف العائلة ذلك إلا بعد نقل الجثمان إلى منزل المتوفي وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

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