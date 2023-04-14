العالم اليوم - مانشستر يونايتد يسجل 4 أهداف ويتعادل 2-2 مع إشبيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 12:22 صباحاً - واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي فشله في فك عقدة إشبيلية الإسباني، وفرّط في فوز في المتناول وفرصة ذهبية لحسم تأهله إلى نصف النهائي، عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 الخميس على ملعبه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان مانشستر يونايتد في طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجلهما لاعب وسطه الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ الألماني، في الدقيقتين 14 و21.

لكن إشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة، عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا (84) وهاري ماغواير (90+2) بالخطأ في مرمى الإسباني دافيد دي خيا.

ويلتقي الفريقان ذهابا الخميس المقبل في إشبيلية.