جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، قال إن تحديث الصين يستند إلى حقائق البلاد وظروفها، وإنه له أهداف وخطط وإستراتيجيات واضحة.
كما زار "بينج" مصنع جوانزو لإنتاج شاشات شركة "إل جى" للوقوف على كيفية دفع المدينة لانفتاح عالى المستوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الرئيس الصينى: لن نتأثر بالغرب الذى يتسم بالاستقطاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.