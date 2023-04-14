العالم اليوم - إسرائيل تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية شمالا وجنوبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 01:19 صباحاً - أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب، ليل الخميس حتى مساء الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت قناة "كان" إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة.

وجاء القرار وفقا للمصدر "بتوجيه من قوات الأمن"، و"خوفا من تصعيد أمني واسع النطاق".

ووزعت هيئة المطارات على الطيارين إشعار "نوتام"، الذي يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر في مسار الرحلة أو في موقع يمكن أن يؤثر عليها.