اليابان تلغى تحذيرا أصدرته بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستى واحد على الأقل باتجاه بحر اليابان.

ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" قالت وزارة الدفاع قبل ساعات إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يشتبه فى أنه من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فى حوالى الساعة 7.22 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلى لليابان.

وقالت الوزارة اليابانية، إنه لا يبدو أن الصاروخ قد سقط أو طار داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

بدوره، دافع كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ماتسونو هيروكازو عن إصدار التحذير اليوم الخميس، قائلا إنه لم يكن سوء تقدير لأن المسئولين يعتقدون أنه يشكل تهديدا للسلامة العامة.