جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستى واحد على الأقل باتجاه بحر اليابان.
ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" قالت وزارة الدفاع قبل ساعات إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يشتبه فى أنه من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فى حوالى الساعة 7.22 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلى لليابان.
وقالت الوزارة اليابانية، إنه لا يبدو أن الصاروخ قد سقط أو طار داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
بدوره، دافع كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ماتسونو هيروكازو عن إصدار التحذير اليوم الخميس، قائلا إنه لم يكن سوء تقدير لأن المسئولين يعتقدون أنه يشكل تهديدا للسلامة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تلغى تحذيرا أصدرته بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.